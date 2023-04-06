6 апреля у детей, купивших еду из куриного мяса в буфете школы-лицея № 20 г. Баку, наблюдались признаки боли в животе.

Как сообщили АПА в Управлении образования по г. Баку, администрация школы вызвала скорую помощь, и учащиеся были немедленно доставлены в соответствующее лечебное учреждение.

Также руководство школы проинформировало соответствующие государственные учреждения и родителей учащихся. В настоящее время состояние детей удовлетворительное.

Отметим, в школу-лицей доставку питания осуществляет ООО «Tais ikf». Работа этой компании по организации питания надлежащим образом контролируется соответствующими учреждениями.