Отопительный сезон в Азербайджане продлен до 25 апреля

Обеспечение граждан Азербайджана необходимыми коммунальными услугами на время социальной изоляции в период особого карантинного режима является одной из важнейших задач.

Как сообщает Report, что об этом говорится в заявлении ОАО «Азеристиликтеджхизат».

В связи с этим Министерство энергетики и ОАО “Азеристиликтеджхизат” проанализировали данные Министерства экологии и природных ресурсов о прогнозе погоды, подготовили предложения по срокам отопительного сезона и предоставили необходимую информацию Кабмину.

По поручению премьер-министра было принято решение о продлении отопительного сезона на территории страны до 25 апреля, в связи с чем ОАО «Азеристиликтеджхизат» предприняты все необходимые меры.

По всем возникающим вопросам граждан просят обращаться в колл-центр 956, по электронной почте или странице Facebook ОАО «Азеристиликтеджхизат».

| 2020-04-15T11:57:08+00:00 15 апреля 2020, 12:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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