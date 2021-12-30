Отменяется визовый режим между Азербайджаном и Катаром.

Это нашло отражение в законопроекте «Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Катар об освобождении от визовых требований лиц, имеющих общегражданские паспорта», который был обсужден на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Граждане Азербайджана и Катара, имеющие действительные общегражданские паспорта, смогут оставаться на территории этих стран без виз в течение 30 дней.

Настоящее соглашение вступит в силу через 30 дней после получения последним письменного уведомления любой из сторон и выполнения сторонами внутригосударственных процедур.

Проект решения был вынесен на голосование и принят в первом чтении.