Новый состав парламента Турции 28-го созыва приводится к присяге в пятницу, 2 июня.

Первое заседание высшего законодательного органа страны открыл самый старший из депутатов — председатель Партия националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели.

Депутаты в порядке очередности зачитывают с трибуны текст присяги, закрепленной в Конституции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган также присутствует на первом заседании парламента и наблюдает за процессом присяги с ложи почетных гостей.

После этого стартует процесс избрания нового спикера парламента.

Выборы в парламент Турции состоялись 14 мая.

По их итогам из 600 мест Партия справедливости и развития получила 268 депутатских мандатов, партия «Нового благосостояния» — 5 , ПНД – 50, «Зеленая левая партия» — 61, Рабочая партия – 5, Республиканская народная партия – 169 и партия İYİ – 43 места.

Явка на выборах составила 87,05 процента.

Отметим, что церемония приведения к присяге президента Эрдогана намечена на субботу, 3 июня в здании парламента.