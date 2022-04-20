Нет ничего удивительного в том, что российский банкир Олег Тиньков назвал вторжение РФ в Украину «безумной войной», у которой нет «ни одного бенефициара». При этом, важно уметь «отделять мух от котлет». Проще говоря, понимать причины данного месседжа и оценивать его рационально, а вовсе не эмоционально. Подчеркиваю это потому, что слишком часто общественность не в состоянии бывает увидеть лес за деревьями.

«Я не вижу ни одного бенефициара этой безумной войны! Гибнут невинные люди и солдаты. Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них говноармия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране — говно, и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании? Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества… Конечно есть дебилы, рисующие Z, но с. 90% россиян против этой войны!» — написал бизнесмен в инстаграме.

Удивительное заявление? Вовсе нет. Чтобы понять это, для начала нужно вспомнить о том, что Тиньков является не тем, кто разбогател, осваивая, а проще говоря грабя, российский государственный бюджет или получая государственные подряды. Он начинал с того, что спекулировал джинсами, косметикой и парфюмерией, чёрной икрой и водкой. Товары из Ленинграда он продавал в Сибири, а оттуда привозил японскую бытовую технику, купленную у шахтёров.

То есть, он поднимался с самых низов. И достиг статуса очень богатого человека. Также важно напомнить, что 18 ноября 2005 года на острове, принадлежащем миллиардеру Ричарду Брэнсону, который сейчас очень активно выступает с осуждением России и помогает Украине, Олег Тиньков представил проект будущего банка. Кроме того, Boston Consulting Group по заданию Тинькова работала над концепцией банка и признала идею банка только с дистанционным обслуживанием реализуемой на рынке России. Плюс, летом 2007 года банк возглавил бывший глава VISA International в России Оливер Хьюз.

Все это говорит о том, что Тиньков строил свой бизнес по западным технологиям, лекалам. Перед нами тот, кто попросту не мыслил своего настоящего и будущего без связей с Западом. Но все для него рухнуло после начала войны России против Украины. Хотя «тревожный звонок» прозвенел ранее. В январе 2018 года он был включён в «кремлёвский доклад» Минфина США — список из 210 чиновников, политиков и бизнесменов, приближённых, по мнению авторов доклада, к президенту России Владимиру Путину. Как отметил Минфин США, данный список не является санкционным и никакие ограничения против его фигурантов автоматически не вводятся. Но, начиная с 24 февраля он находится в санкционном списке Великобритании. Уже 1 марта Олег Тиньков перестал быть долларовым миллиардером. По данным на вечер 1 марта, его состояние оценивалось в $820 млн — это в 5,5 раза меньше оценки в предыдущем рейтинге Forbes ($4,7 млрд).

Вот череда причин, по которым мы снова слышим заявление Тинькова с осуждением войны, которую Россия развязала против Украины. Он сразу все понял. В том числе и масштаб последствий для себя и России того, что произошло по приказу президента РФ Владимира Путина. Поэтому еще 28 февраля 2022 года Тиньков выступил против российского вторжения в Украину, назвав немыслимой и недопустимой гибель невинных людей в стране.

Выступил он и сейчас. Но теперешнее его заявление включало и элементы примитивной лжи и манипуляции. Как известно, поддержка проведения специальной военной операции на Украине среди населения России выросла на 11% с начала проведения, сообщалось на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения 30 марта. «Решение о проведении специальной военной операции России на Украине скорее поддерживают 76% граждан России. С начала мониторинга поддержка возросла на 11 п.п. Скорее не поддерживают операцию 15% (на 10 п.п. меньше, чем 25 февраля). Еще 9% затруднились ответить», — указано в исследовании.

Так что, фраза Тинькова про то, что » 90% россиян против этой войны», является примитивной ложью. Цель которой состоит в попытке обелить Россию как государство, пытаясь представить все преступления, что творят сейчас российские военнослужащие, как действия определенной группы людей, а вовсе не как заявку подавляющего большинства россиян. Тиньков знает умонастроения россиян, он в курсе того, как работает машина по промывке их мозгов. Но он лжет. Осознанно, причем.

Но еще более чудовищным является его предложение. Тиньков призвал «коллективный Запад» быть более рациональным и придумать для Путина возможность сохранить лицо, чтобы завершить войну. То есть, Тиньков предлагает Западу, который не начинал войны в Украине, найти какую-то формулу, чтобы помочь Путину, который несет личную ответственность за эту войну, за Геноцид в Буче, уничтожение Мариуполя, бомбежки Киева, Харькова, многих других городов Украины, за убийство огромного числа мирных украинцев, сохранить лицо.

Проще говоря, Тиньков просит не объявлять Путина вторым Милошивичем. Не думать о том, как доставить его в Международный суд в Гааге, не судить, вынося совершенно очевидный приговор. Это наводит на мысль о том, что все протесты Тинькова против войны в Украине согласованы с высшим руководством России. Таким образом, Тиньков пытается уберечь капиталы в России, при этом пытаясь играть для Запада роль «голубя мира».

В этом смысле «подвиг Тинькова» не нов. Совсем недавно сын бывшего главы холдинга «Российские железные дороги» и друга Путина Владимира Якунина Андрей Якунин в интервью итальянскому каналу La7 заявил, что выступает против войны в Украине. «Многие россияне решительно выступают против военного вторжения в Украину, и я один из них», — сказал Якунин, добавив, что никогда не голосовал за президента РФ Владимира Путина и его партию. Как видим, и тогда использовался тезис про «множество россиян, которые против войны». Попытка манипуляции и лжи, в обоих случаях, жалкая и глупая. Но дающая прекрасное представление о человеческих качествах тех, кто готов играть такую презренную роль.