Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества вновь показала, насколько условными стали прежние представления о союзах и противостоянии. В центре переговоров оказалась не только судьба первого энергоблока АЭС «Аккую», но и более широкий вопрос: каким образом Турция одновременно взаимодействует с Россией, сохраняет членство в НАТО, поддерживает отношения с Украиной и участвует в формировании новой архитектуры безопасности на Ближнем Востоке.

Именно в этом контексте следует рассматривать обсуждение скорейшего запуска «Аккую». Для Анкары атомная станция является частью долгосрочной программы по снижению зависимости от импорта энергоносителей и укреплению собственного промышленно-технологического потенциала. Для Москвы проект имеет не меньшее значение: он обеспечивает российской государственной корпорации «Росатом» присутствие на турецком энергетическом рынке на десятилетия и превращает атомное сотрудничество в один из главных каналов российско-турецкой взаимозависимости.

По оценке польского Центра восточных исследований, запуск первого из четырех энергоблоков, первоначально запланированный на 2023 год, был перенесен на 2026 год из-за финансовых, санкционных и логистических проблем. Аналитики также указывают, что проект сталкивается с трудностями при привлечении финансирования и поставке отдельных компонентов, а переговоры о возможной продаже 49% доли в проекте инвесторам из Турции, Китая, Индии и стран Ближнего Востока призваны частично решить эти проблемы.

«Аккую» строится по модели build-own-operate — «строй, владей, эксплуатируй». Это означает, что российская сторона не просто возводит объект, а принимает участие в его финансировании, эксплуатации и последующем обслуживании. Проект предусматривает строительство четырех реакторов общей мощностью около 4,8 ГВт. После выхода станции на проектные показатели она сможет обеспечивать примерно 10% годового спроса Турции на электроэнергию.

Для Турции это важный шаг в сторону диверсификации энергетики. Страна на протяжении десятилетий остается зависимой от импорта газа и нефти, а ее экономика чувствительна к колебаниям мировых цен, курсу национальной валюты и перебоям на внешних рынках. Собственная атомная генерация должна обеспечить более предсказуемую часть энергобаланса и одновременно повысить статус Турции как государства, обладающего сложной высокотехнологичной инфраструктурой.

Однако «Аккую» не устраняет энергетическую зависимость Анкары, а меняет ее структуру. Турция получает атомную генерацию, но при этом на длительный период связывает себя с российским поставщиком технологий, топлива, сервисного обслуживания и подготовки персонала. Согласно условиям соглашения, турецкая сторона обязуется выкупать значительную долю электроэнергии станции по фиксированной цене в течение определенного периода. Это снижает риски для инвестора, но создает для Турции долгосрочные финансовые обязательства.

Для России проект также не является безусловной победой. Санкции осложняют движение денежных средств, взаимодействие с банками и доступ к отдельным комплектующим. Поэтому Москва заинтересована не только в политической поддержке Анкары, но и в поиске финансовых и технологических механизмов, позволяющих продолжать строительство в условиях ограничений. Возможное появление новых акционеров может облегчить реализацию проекта, но одновременно способно усложнить систему управления стратегическим объектом.

Особенность турецкой политики заключается не в формальном отказе от союзов, а в их избирательном использовании. Турция остается членом НАТО и сохраняет участие в структурах альянса. При этом Анкара не принимает на себя обязательство автоматически поддерживать все внешнеполитические решения Вашингтона или европейских столиц.

В отношениях с Россией Турция придерживается той же логики. Анкара может сотрудничать с Москвой в энергетике, торговле, туризме и региональной дипломатии, одновременно конкурируя с ней в Черноморском регионе, на Кавказе, в Ливии, Сирии и Центральной Азии.

Турция поставляла Украине беспилотные летательные аппараты и другие виды военной продукции, поддерживала территориальную целостность Украины и не признавала изменения границ, произошедшие после начала российско-украинского конфликта. Одновременно Анкара не присоединилась ко всем западным санкционным ограничениям и сохранила каналы экономического взаимодействия с Москвой.

Такое поведение трудно описать категориями «союзник» или «противник». Турция является союзником Запада в военно-политическом смысле, партнером России в отдельных экономических проектах и конкурентом Москвы в ряде регионов. Эти роли не исключают друг друга, поскольку турецкая внешняя политика строится не вокруг единой идеологической линии, а вокруг конкретных национальных интересов.

Участие Эрдогана в саммите ШОС следует понимать в том же ключе. Для Анкары это не обязательно означает готовность заменить НАТО восточным блоком. Скорее, речь идет о расширении дипломатического пространства и демонстрации того, что Турция способна поддерживать отношения с различными центрами силы, не передавая ни одному из них полный контроль над своей внешней политикой.

Невозможно анализировать турецкую геополитику без учета Босфора и Дарданелл. Эти проливы связывают Черное море со Средиземным и обеспечивают выход черноморских государств к мировым морским коммуникациям. Их значение определяется не только географией, но и международно-правовым режимом, закрепленным Конвенцией Монтрё 1936 года.

Анкара контролирует проход через проливы и обладает значительными полномочиями в отношении военных кораблей нечерноморских государств. В мирное время для них действуют ограничения по тоннажу и срокам пребывания в Черном море. В период войны Турция получает возможность ограничивать или полностью закрывать проход военных судов воюющих сторон. Именно поэтому решения Анкары по режиму проливов имеют последствия далеко за пределами турецкой территории.

Для России Босфор и Дарданеллы являются важнейшим маршрутом между Черным морем и Средиземноморьем. Через них проходят торговые потоки, экспортные маршруты и перемещение военно-морских сил. Для стран НАТО проливы также имеют критическое значение, поскольку позволяют контролировать доступ к Черному морю и поддерживать связь с союзниками в регионе.

Турция, таким образом, располагает ресурсом, который невозможно компенсировать обычными экономическими соглашениями. Контроль над проливами дает Анкаре возможность влиять на стратегический баланс, не обладая сопоставимой с Россией или США военной мощью. Это один из главных факторов, объясняющих, почему и Москва, и Вашингтон вынуждены учитывать позицию турецкого руководства даже в периоды острых разногласий.

Босфор и Дарданеллы превращают Турцию не просто в региональную державу, а в государство-ворота. Через турецкую территорию проходят важнейшие энергетические, торговые и военно-стратегические маршруты. Поэтому Анкара способна вести переговоры одновременно с несколькими центрами силы, предлагая каждому из них доступ к необходимой инфраструктуре и политическим каналам.

Многовекторность Турции имеет и историческое измерение. На протяжении значительной части XX века турецкая дипломатия стремилась не допустить втягивания страны в конфликты, способные поставить под угрозу ее территориальную целостность и экономическую устойчивость.

Особенно показателен опыт Второй мировой войны. Турция сохраняла нейтралитет большую часть конфликта, поддерживая дипломатические и торговые контакты с противоборствующими сторонами. Вступление в войну на заключительном этапе позволило Анкаре оказаться среди государств-победителей, не понеся тех масштабных потерь, которые испытали непосредственные участники боевых действий.

Этот опыт сформировал важную установку турецкой внешней политики: не связывать себя обязательствами раньше времени, сохранять пространство для маневра и вступать в активное противостояние тогда, когда соотношение выгод и рисков становится приемлемым.

Современная Турция действует в более сложной международной среде, однако сама логика сохранилась. Анкара стремится не выбрать один лагерь, а добиться того, чтобы каждый из крупных игроков был заинтересован в сохранении рабочих отношений с Турцией.

Российско-турецкие отношения основаны на сочетании сотрудничества и соперничества. Энергетика остается одним из наиболее устойчивых элементов этого взаимодействия. Помимо «Аккую», страны связаны поставками природного газа, газопроводом «Турецкий поток», туристическими потоками и торговлей.

В то же время Турция не отказывается от конкуренции с Россией. Анкара укрепляет позиции на Южном Кавказе, поддерживает тесные отношения с Азербайджаном, развивает контакты с тюркоязычными государствами Центральной Азии и стремится расширять собственное военно-промышленное влияние.

В Сирии Москва и Анкара неоднократно оказывались по разные стороны конфликта, хотя им удавалось создавать механизмы координации и предотвращения прямого столкновения. В Ливии они поддерживали конкурирующие силы. На Кавказе Турция продвигает интересы, которые не всегда совпадают с российскими.

Тем не менее наличие разногласий не приводит к автоматическому разрыву. Обе стороны научились отделять отдельные направления взаимодействия друг от друга. Конфликт в одном регионе не обязательно должен блокировать торговлю, энергетику или переговоры по другому вопросу. Такая сегментация отношений стала одной из характерных черт российско-турецкой дипломатии.

Для Турции сотрудничество с Россией дает доступ к энергетическим ресурсам и технологиям, позволяет вести переговоры с альтернативными поставщиками с более сильной позиции и укрепляет дипломатическую субъектность Анкары. Турецкий рынок, строительный сектор, логистика и туристическая индустрия также заинтересованы в сохранении связей с российской экономикой.

Для Москвы Турция остается одним из немногих крупных государств, с которыми сохраняется интенсивный политический диалог на фоне конфронтации с Западом. Турецкие порты, транспортные маршруты, финансовые и торговые каналы имеют значение для российской внешнеэкономической адаптации.

Москва также заинтересована в том, чтобы Турция не присоединялась к максимально жесткой версии санкционного давления. Даже если Анкара ограничивает отдельные операции или учитывает риск вторичных санкций, сохранение политического контакта остается важным ресурсом для российской дипломатии.

«Аккую» дает России возможность закрепиться в критически важном секторе турецкой экономики. В отличие от краткосрочных поставок сырья, атомная станция создает отношения на десятилетия: от строительства и подготовки кадров до поставок топлива, технического обслуживания и управления объектом.

При этом зависимость является двусторонней. Россия нуждается в Турции как в экономическом и транспортном партнере, а Турция получает возможность использовать российскую заинтересованность для улучшения условий поставок, кредитования и реализации новых энергетических проектов. Поэтому говорить о полном доминировании одной стороны над другой было бы неправильно.

Многовекторность не означает полной свободы от внешних ограничений. Турция зависит от западных рынков, технологий, инвестиций и кредитных институтов. Ее экономика тесно связана с Европой, а вооруженные силы остаются частью натовской системы.

С другой стороны, слишком тесное сближение с Россией способно привести к новым санкционным рискам и осложнить отношения с США и европейскими государствами. Покупка российских систем С-400 уже показала, насколько болезненно Вашингтон воспринимает отдельные решения Анкары.

Слишком резкий крен в сторону Запада также ограничил бы возможности Турции. В этом случае Москва могла бы усилить давление через энергетику, торговлю, туризм и региональные конфликты. Поэтому Анкара старается избегать как полного разрыва с Россией, так и превращения в безусловного проводника российской политики.

История вокруг запуска первого энергоблока «Аккую» демонстрирует не случайное противоречие, а устойчивую модель турецкой политики. Анкара может поддерживать Украину и одновременно развивать атомный проект с Россией; сохранять членство в НАТО и участвовать в диалоге с ШОС; конкурировать с Москвой на Кавказе и сотрудничать с ней в энергетике.

В основе этой модели лежит не идеологическая близость, а взаимная потребность. Россия заинтересована в турецких маршрутах, рынках и политическом посредничестве. Турция нуждается в российских ресурсах, инвестициях и возможности демонстрировать самостоятельность перед западными партнерами.

Босфор и Дарданеллы усиливают эту позицию, превращая географию в дипломатический капитал. Контроль над проливами позволяет Анкаре влиять на военный и торговый баланс Черноморского региона, а сочетание энергетического, транспортного и политического значения делает Турцию незаменимым партнером для нескольких конкурирующих центров силы.

Поэтому «Аккую» следует рассматривать не только как энергетический объект. Это элемент долгосрочной системы турецкого влияния, в которой атомная энергетика, газовые маршруты, контроль над проливами, членство в НАТО и контакты с Россией становятся взаимосвязанными инструментами национальной стратегии. Турция не отказывается от союзов, а превращает их в рычаги для расширения собственного пространства маневра.

Агиль Гахраманов