Французский президент Эммануэль Макрон предложил предоставить ограниченный автономный статус для французского острова Корсики в Средиземном море, где довольно популярны националистические настроения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

«Давайте наберемся смелости и создадим корсиканскую автономию в рамках республики. Это не будет автономия против государства или автономия без государства, но автономия для Корсики и в рамках республики», — заявил Макрон.

Французский президент подробно не рассказал, какие полномочия могут быть переданы Корсике.

Но он сказал, что выступает за изменение французской конституции, чтобы признать «специфику» островной общины Корсики.

Конституционные изменения требуют одобрения французского парламента.

«Таким образом мы перевернем страницу, которая была обозначена мрачными часами, и сможем открыть другую», — добавил Макрон.