От Ирана требуют компенсаций

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань и главы МИД ещё четырех стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе под Тегераном, призвали Иран срочно выплатить компенсацию семьям погибших, сообщает канадский телеканал CBC.
«Мы настойчиво потребовали от Ирана срочной выплаты компенсаций семьям погибших в соответствии с международными стандартами», — приводит CBC заявление Шампаня, сделанное в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
Министр также отметил, что «компенсации должны быть равными для всех», сообщает телеканал. (РИА Новости)