От Ирана требуют компенсаций

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань и главы МИД ещё четырех стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе под Тегераном, призвали Иран срочно выплатить компенсацию семьям погибших, сообщает канадский телеканал CBC.
«Мы настойчиво потребовали от Ирана срочной выплаты компенсаций семьям погибших в соответствии с международными стандартами», — приводит CBC заявление Шампаня, сделанное в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
Министр также отметил, что «компенсации должны быть равными для всех», сообщает телеканал. (РИА Новости)
| 2020-02-16T02:47:13+00:00 16 февраля 2020, 11:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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