Останки одного военного Баку передал армянской стороне

В ходе поисковых работ в Карабахе Азербайджан передал армянской стороне останки одного человека, предположительно военнослужащего, сообщает «Спутник-Армения» со ссылкой на представителей МЧС Армении.

Останки были переданы в направлении Суговушана. Личность погибшего военного будет установлена после судебно-медицинской экспертизы. В ведомстве также сообщили, что в ходе поисков, проводившихся накануне в Гадруте, останков найдено не было. Поисковые работы сегодня проводиться не будут.

С момента установления перемирия в зоне боевых действий обнаружены останки и тела 1379 человек – военных и гражданских лиц.

| 2021-02-16T16:09:44+04:00 16 февраля 2021, 16:36|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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