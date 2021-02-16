Останки одного военного Баку передал армянской стороне

Останки были переданы в направлении Суговушана. Личность погибшего военного будет установлена после судебно-медицинской экспертизы. В ведомстве также сообщили, что в ходе поисков, проводившихся накануне в Гадруте, останков найдено не было. Поисковые работы сегодня проводиться не будут.

С момента установления перемирия в зоне боевых действий обнаружены останки и тела 1379 человек – военных и гражданских лиц.