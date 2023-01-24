Многие, наверное, согласятся, что сожжение Корана в Швеции само по себе способно спровоцировать нежелательные последствия. Кто-то просто мысленно покрутит пальцем у виска в адрес учинившего такое (в конце концов, согласно тому же Корану, каждому человеку предстоит самостоятельно держать ответ перед Богом за свои поступки), но есть и радикально настроенные группы мусульман, чьи лидеры вполне способны объявить охоту на этого человека, а то и вообще на всех шведов и датчан. И кому это надо?

Напомним, перед посольством Турции в шведской столице прошла акция лидера правоэкстремистской партии «Жесткий курс», ультраправого датско-шведского политика Расмуса Палудана — публичное сожжение Корана.

Ранее он получил разрешение на это от полиции Стокгольма. Сами же стражи порядка охраняли радикала во время всех его действий.

Палудан в своей речи критиковал НАТО, Турцию и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, он также продемонстрировал карикатуру на пророка Мохаммеда. Партия основана Палуданом в 2017 году, он известен многочисленными антиисламскими видео на YouTube: политик публично сжигал Коран, называя это данью свободе слова. Его партия требует запрета ислама и депортации всех «незападных лиц, которым предоставлено убежище».

И вот уже Кувейт выступил с резким осуждением сожжения Корана и выразил опасения, что эта акция может спровоцировать последователей ислама во всем мире. Об этом говорится в специальном заявлении кувейтского министра иностранных дел Салема Абдаллы аль-Джабера ас-Сабаха, размещенном на официальном сайте внешнеполитического ведомства эмирата.

Глава кувейтского МИД «выразил решительное осуждение в связи с сожжением копии священного Корана экстремистом перед посольством Турецкой Республики в Стокгольме», отмечается в заявлении. По мнению кувейтского министра иностранных дел, эта акция может «вызвать чувства [негодования] мусульман всего мира и стать для них опасной провокацией».

Министр иностранных дел Кувейта призвал международное сообщество «выполнить свои обязательства по прекращению подобных неприемлемых действий и привлечь виновных [в прошедшей в Швеции акции] к ответственности». По его убеждению, необходимо «отвергнуть все формы ненависти и экстремизма, не связывать политику с религией, а распространять ценности диалога и терпимости, предотвращать случаи оскорбления любых религиозных конфессий».

Почему же власти Швеции не учитывают таких возможных нежелательных последствий, просто исходя из реалий — из-за чувствительности этой темы?

На эти вопросы # ответили известные зарубежные эксперты.

Комментируя тему, директор киевского Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос прежде всего отметил, что подобные действия являются абсолютно дикими и варварскими.

«Указанный политик крайне правых взглядов, расист по своим убеждениям, пользуется случаем, чтобы привлечь внимание публики к себе и своей политической силе. Да, он использует напряженные отношения между Турцией и Швецией и рассчитывает на определенный уровень поддержки в обществе. То есть это некий хайп со стопроцентным попаданием в нужную аудиторию. Причем как непосредственно в своем регионе, где немало тех, кто недоволен видимостью ислама, так и в исламских странах, среди радикальных исламистов, для которых этот акт является подтверждением правильности их джихада. Лучший метод — это игнорирование, но такое поведение маловероятно, учитывая чувствительность темы», — полагает специалист.

Почему этот акт вандализма власти не запретили? «Предполагаю, что представители силовых структур не увидели в этих действиях угроз национальной безопасности, а встречного иска, который мог бы запретить это действие, почему-то не было. Тем более, он это делал раньше и все обходилось малой кровью. Также как версию могу рассмотреть вариант, что такая вялая реакция была направлена как раз на минимизацию негативного влияния. Объясню – вы имеете какое-то количество поклонников и рассчитываете на их мобилизацию. В таком случае нет ничего лучшего чем запрет. Тогда вы получите не одно сожжение, а десятки и еще большую огласку.

В любом случае эта ситуация, конечно, неприятная и еще раз показывает, как политическими разногласиями между Турцией и Швецией пользуются разнообразные грязные политиканы, получая на хайпе свой политический капитал», — заявил Семиволос.

Латвийский политический аналитик, доктор филологических наук, независимый журналист, в прошлом сотрудник американского Национального демократического института международных отношений (НДИ) Алекс Григорьевс отмечает, что вопрос очень интересный и привлекает внимание к важной моральной и юридической дилемме. «Понятно, почему полиция Стокгольма охраняла Расмуса Палудана – она обеспечивала ему возможность беспрепятственно воспользоваться очень важным правом: правом на свободу мнения и свободу слова. И все-таки, если бы я был судья и у меня на столе было дело с жалобой на этого политика, я бы задал себе вопрос: какое мнение он хотел выразить? Видимо, это было несогласие с основными положениями Корана. Можно было бы написать эти слова на плакате и стоять с плакатом в центре Стокгольма или Копенгагена. Coжжение Корана имело целью еще что-то, помимо выражения несогласия с выраженными в нем мнениями. Боюсь, что этими дополнительными целями было желание вызвать скандал, основанный на оскорблении чувств верующих, не случайном, а намеренном. То есть, основной целью политика было оскорбить, вызвать межнациональную или межрелигиозную рознь. Наверняка в Швеции есть законы против хейт-высказываний, разжигания розни, оскорблений на этнической или конфессиональной основе. Если они есть, самое время о них вспомнить», — считает Григорьевс.