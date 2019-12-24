Основатель Uber лишился работы

Один из основателей и бывший генеральный директор Uber Technologies Трэвис Каланик покинет совет директоров к концу года. Об этом сообщает Reuters.

По словам Каланика, он хочет сосредоточиться на своем текущем бизнесе и благотворительной деятельности. В настоящее время он работает над стартапом по доставке еды.

Отмечается, что на протяжении последних семи недель сооснователь Uber регулярно продавал часть своих акций в этом сервисе и на данный момент продал более 90 процентов своей доли за 2,5 миллиарда долларов.

Каланик, который помог основать Uber в 2009 году, ушел со своего поста в июне 2017 года под давлением инвесторов на фоне ряда громких скандалов, связанных со слежкой за клиентами и водителями, а также сексуальными домогательствами (aif.ru)

| 2019-12-24T20:50:12+00:00 24 декабря 2019, 20:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss