Норвегия с лета намерена увеличить в два раза число инструкторов, обучающих Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Как сообщает УНИАН, об этом заявил в четверг, 18 мая, глава норвежского минобороны Бьорн Арильд Грам на совместной пресс-конференции с британским коллегой Беном Уоллесом.

«С лета Норвегия в два раза увеличит число инструкторов в операции Interflex», — приводит его слова агентство TOPNews.

Грам также анонсировал совместный с Великобританией новый пакет военной помощи Киеву. Страны намерены поставить Украине восемь ракетных систем залпового огня и три артиллерийских локационных радара.