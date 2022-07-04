Режиссер нескольких частей фильма «Миссия невыполнима» Кристофер Маккуорри опубликовал редкое фото со звездой франшизы Томом Крузом, зацепившимся за самолет. Кадр появился на странице кинематографиста в Twitter.

Кадр, по всей видимости, был сделан во время съемок восьмой части проекта — картины «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 2», премьера которой запланирована на 2024 год.

На фото Том Круз выполняет опасный трюк, хватаясь за крыло винтажного самолета. Пост Маккуорри приурочил к юбилею Круза — 3 июля актеру исполнилось 60 лет.