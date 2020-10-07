Опрос CNN: Байден на 16% опережает Трампа по популярности

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден на 16 процентных пунктов опережает по популярности своего оппонента — действующего президента США Дональда Трампа. Об этом следует из результатов опроса общественного мнения, проведенного службой SSRS по заказу телекомпании CNN, передает Gazeta.ru.

Согласно исследованию, если бы всеобщие выборы в США проводились сейчас, то отдать свои голоса за Байдена были бы готовы 57% респондентов. При этом поддержку Трампу оказали бы лишь 41% опрошенных.

В то же время порядка 2% респондентов сообщили, что не стали бы голосовать ни за одного из этих политиков.

Опрос проводился в период с 1 по 4 октября 2020 года. Его участниками стали 1205 респондентов.