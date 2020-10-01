Определились все участники группового этапа ЛЧ

Определились все 32 участника основной сетки Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

Напомним, что 30 сентября к 29 командам примкнули российский «Краснодар», австрийский «Зальцбург» и «Мидтьюлланд» из Дании.

Корзина 1: «Бавария», «Севилья», «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ», «Зенит», «Порту».

Корзина 2: «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Боруссия» (Дортмунд), «Челси», «Аякс».

Корзина 3«Динамо» (Киев), «Зальцбург», «РБ Лейпциг», «Интер», «Олимпиакос», «Лацио», «Краснодар», «Аталанта».

Корзина 4«Локомотив», «Марсель», «Брюгге», «Боруссия» (Менхенгладбах), «Истанбул Башакшехир», «Мидтьюлланд», «Ренн», «Ференцварош».

Что же касается жеребьевки группового этапа, то она назначена на 1 октября.

| 2020-10-01T01:37:28+04:00 1 октября 2020, 05:05|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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