Сегодня прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов-2021/22

Групповой раунд

Группа A: «Манчестер Сити», «ПСЖ», «РБ Лейпциг», «Брюгге»

Группа B: «Атлетико», «Ливерпуль», «Порту», «Милан»

Группа C: «Спортинг», «Боруссия» Дортмунд, «Аякс», «Бешикташ»

Группа D: «Интер», «Реал», «Шахтер», «Шериф»

Группа E: «Бавария», «Барселона», «Бенфика», «Динамо» Киев

Группа F: «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Аталанта», «Янг Бойз»

Группа G: «Лилль», «Севилья», «Зальцбург», «Вольфсбург»

Группа H: «Челси», «Ювентус», «Зенит», «Мальме»

image
(Пока оценок нет)