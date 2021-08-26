Сегодня прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.
Лига чемпионов-2021/22
Групповой раунд
Группа A: «Манчестер Сити», «ПСЖ», «РБ Лейпциг», «Брюгге»
Группа B: «Атлетико», «Ливерпуль», «Порту», «Милан»
Группа C: «Спортинг», «Боруссия» Дортмунд, «Аякс», «Бешикташ»
Группа D: «Интер», «Реал», «Шахтер», «Шериф»
Группа E: «Бавария», «Барселона», «Бенфика», «Динамо» Киев
Группа F: «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Аталанта», «Янг Бойз»
Группа G: «Лилль», «Севилья», «Зальцбург», «Вольфсбург»
Группа H: «Челси», «Ювентус», «Зенит», «Мальме»