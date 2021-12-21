Flyone Armenia будет первой армянской авиакомпанией, которая начнет осуществлять полеты в Турцию после 2015 года.

Как передает Спутник Армения, об этом сообщили в Комитете гражданской авиации.

Ранее компания сообщила о намерении летать в Стамбул. Позже глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что рассматривается возможность организации авиаперелетов между Стамбулом и Ереваном.

«Армянские авиакомпании, как минимум с 2015 года, не осуществляли полеты в турецкие города», — отметили в КГА.

Вместе с тем, в Комитете сообщили, что качество полетов будет контролировать ведомство, как это предполагает закон «Об авиации». Вместе с тем, КГА заявляет, что авиакомпания не получала каких либо льгот, в том числе и налоговых.

«Комитет гражданской авиации не владеет информацией об этом», — отметили в ведомстве.