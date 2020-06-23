Оппозиция в ожидании: парламент Грузии сделал первый шаг к новой системе выборов

Парламент Грузии принял в первом чтении пакет конституционных поправок по избирательной системе. Проголосовали за — 136 депутатов, против – 5, передает Грузия Online.

В голосовании приняли участие независимые депутаты и оппозиционные фракции, кроме партии Саакашвили «Единое Национального Движения».

Согласно документу, парламентские выборы 2020 года пройдут по смешанной системе: 120 членов парламента будут избраны по пропорциональным спискам, а 30 — по мажоритарной системе. Выборы в пропорциональной части пройдут при однопроцентном избирательном пороге, а порог для избирательных блоков рассчитывается путем умножения числа входящих в блок партий на один процент.

В то же время, согласно представленному проекту конституционных поправок, партия или избирательный блок, получившие менее 40 процентов голосов, не могут единолично сформировать парламентское большинство и правительство.

В законопроекте определены границы 30 одномандатных мажоритарных округов с учетом нынешних административных границ. В дополнение к вышесказанному, проектом допускаются к участию в выборах 2020 года партии, которые могут представить подписи сторонников в количестве не менее 5000 избирателей.

Законопроект также предусматривает, что в случае проведения досрочных выборов в период до 2024 года, в стране будет действовать временная избирательная система, установленная этим законопроектом.

Надо отметить, что для многих эта воскресная новость стала совершенно неожиданной. На принятии поправок долго настаивала оппозиция, и их долго не хотели выносить на обсуждение правящие силы. Как вдруг — на тебе. Наверняка мало кто в оппозиционной среде думал, что это дастся так легко. Все предыдущие события показывали, что власть выполнять свои обязательства очень не хочет. Почему, интересно, так поступила «Грузинская мечта»? Что шевельнулось в голове у теневого правителя Грузии Иванишвили, что он решил вот так запросто встать в равное положение с оппозицией в преддверии осенних парламентских выборов? Напрашиваются выводы, что олигарх либо слишком уверен в популярности своей партии, либо, напротив, решил сдать власть и может даже покинуть Грузию. Или же Бидзина Иванишвили вынужден был поступить так под внешним давлением.

В ответ на эти предположения ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе заявил #, что на самом деле все обстоит не совсем так.

— Начнем с того, что закон принят только в первом чтении, окончательно обещают принять до 29-го. Никакой неожиданности в этом конечно нет, это результат соглашения, достигнутого 8 марта между представителями властей и оппозиции при активном посредничестве дипломатических представительств США и ЕС. И это соглашение не выполнено до конца, так как освобождены только двое из трех политических заключенных — Гиги Угулава и Ираклий Окруашвили, а обвиненный в незаконном хранении оружия совладелец оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгий Руруа до сих пор находится в заключении. Именно поэтому в голосовании не принимала участие фракция оппозиционного «Единого Национального Движения».

И ещё, это не совсем то, что требовала оппозиция. Оппозиция требовала полного перехода на пропорциональную систему выборов, то есть выполнения обещания, которое дал обществу и международным партнерам Грузии лично Бидзина Иванишвили ровно год назад, после «ночи Гаврилова». Это обещание правящая партия не сдержала в ноябре 2019 года, что привело к акциям протеста и политическому кризису. Кроме того, началось серьезное давление со стороны стран-партнеров Грузии, конгрессменов и депутатов Европарламента. В таких условиях Иванишвили просто был вынужден согласиться модернизировать систему выборов, при которой останется только 30 депутатов мажоритариев, а 120 будут избираться по пропорциональному списку.

Сказать, что это равные условия для всех субъектов, участвующих в выборах, сложно. Ведь в мажоритарных округах власть, обладая несравненно большими, чем у оппозиции административными и финансовыми ресурсами, имеет явное преимущество. Но, конечно, 30 мест для мажоритариев в парламенте лучше, чем половина, которая была раньше. Тем более, что большая часть оппозиции уже частично договорилась выставлять по мажоритарным округам единых кандидатов.

Кстати, согласно Конституции Грузии, следующие выборы в парламент после выборов 2020 года, когда бы они ни прошли (вовремя или досрочно), будут проводиться по пропорциональной системе, без мажоритариев.

Но даже при таких обстоятельствах не было полной уверенности, что власть выполнит свои обещания. Сегодня власть их выполнила в первом чтении. Понятно, что если бы не давление внутри общества и со стороны наших международных партнеров, власть ни за чтобы на это не пошла. Но я бы не стал обольщаться по поводу готовности власти идти на уступки. У нас всё впереди. Будет интересно, — заключил известный политолог.