Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизила свой прогноз по среднесуточному глобальному спросу на нефть на 2022-2023 годы.

Как сообщает АПА со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК, в нынешнем году среднесуточный глобальный спрос на нефть ожидается на уровне 100,03 млн. баррелей, что меньше предыдущего прогнозируемого показателя на 260 тыс. баррелей. В 2022 году темпы роста спроса на нефть составят 3,1 млн. баррелей, что меньше предыдущего прогнозируемого показателя на 260 тыс. баррелей.

В 2023 году темпы роста спроса на нефть составят 2,7 млн. баррелей, что соответствует предыдущему прогнозу.