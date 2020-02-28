ООН призывает к активизации помощи Турции по вопросу беженцев

ООН призывает международное сообщество активизировать поддержку Турции в вопросе сирийских беженцев. Об этом заявил пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Бабар Белудж на брифинге в Женеве.

Отвечая на вопрос корреспондента агентства «Анадолу» Белудж напомнил, что Турция приняла свыше 3,6 млн сирийских беженцев.

Белудж сказал, что ООН призывает соседние с Сирией страны, в том числе и Турцию, продолжить принимать беженцев из Сирии.

«Наш призыв по Сирии распространяется на всю мировую общественность. Международное сообщество должно активизировать поддержку Турции», — сказал Белудж.

Представитель УВКБ прокомментировал слухи об открытии Турцией границ для мигрантов и беженцев, желающих перебраться в Европу. «Никакой официальной информации об этом не предоставлено. Нет сведений и о каком-либо массовом скоплении у границ», — сказал Белудж.

Пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) Йенс Лаерке в свою очередь привлек внимание к ситуации в сирийском Идлибе.

«С декабря 2019 года около миллиона мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома в Идлибе. Они живут в ужасных условиях. Это гуманитарная трагедия», — сказал Лаерке.

По его словам, только за первые два месяца текущего года в Идлибскую зону деэскалации по линии ООН доставлено свыше двух тысяч грузовиков с гумпомощью.