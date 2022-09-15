ООН обеспокоена опасной напряженностью, возникшей на Южном Кавказе между Арменией и Азербайджаном, и призывает стороны предпринять серьезные шаги для деэскалации.

Как сообщает АПА, об этом сказал заместитель генсека по Европе, Центральной Азии и Америке Мирослав Женка на заседании Совета безопасности ООН, посвященном эскалации, произошедшей на государственной границе между Азербайджаном и Арменией.

По его словам, группы ООН в обеих странах находятся в контакте с правительствами, и, если позволят условия, то организация готова помочь в удовлетворении возникающих гуманитарных нужд: «Это самый большой и серьезный конфликт с 2020 года. Этот факт доказывает, что процесс нормализации отношений между двумя странами сталкивается с препятствиями. Последняя эскалация подчеркивает необходимость того, чтобы стороны продвинулись вперед в продолжающемся процессе делимитации и демаркации в рамках взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. Мы призываем стороны использовать этот важный механизм, снизить напряженность на границе. Столкновения еще раз напомнили о конструктивном участии акторов в этом регионе и за его пределами для мирного решения».

Отметив посредничество ЕС и России, чиновник добавил, что ООН полностью поддерживает эти международные усилия. Он подчеркнул, что их деятельность может создать условия, ведущие стороны к диалогу для достижения долгосрочного мира.