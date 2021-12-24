24 декабря президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву исполняется 60 лет. Руководствуясь принципом о том, что о человеке судят не по словам, а по делам, # решило на конкретных примерах дать подробную оценку масштабу деятельности азербайджанского лидера.

По словам Ильхама Алиева, он никогда не отмечал свой день рождения, этот день он проводит во встречах с вынужденными переселенцами и семьями шехидов, а в прошлом году при посещении Зангиланского и Губадлинского районов отметил свое 59-летие с солдатами. Даже в свой день рождения президент Азербайджана своей открытостью вдохновляет свой народ на еще большую отдачу во имя Родины.

Последний год был очень знаменательным для азербайджанского народа. Свершилась историческая справедливость, азербайджанские земли были освобождены от пяты армянских оккупантов. В бесконечной череде упорного отстаивания справедливой позиции Азербайджана, наконец-то, засветил долгожданный свет в деле освобождения наших земель.

Эта заветная и упоительная мечта каждого азербайджанца реализовалась благодаря политике Ильхама Алиева. Мы не побоимся заявить, что возращение ранее оккупированных земель было своего рода предопределением и целью жизни азербайджанского лидера. В судьбоносные для страны моменты Ильхам Алиев настойчиво и упорно ковал Великую победу азербайджанского народа. Многочисленные зарубежные визиты, международные встречи и выступления, углубление внешних экономических связей, армейское строительство — все это было тесно переплетено и связано с делом его жизни, долгожданным освобождением Карабаха.

Верховный главнокомандующий избавил азербайджанцев от тоски по исконным землям, которая была неизлечимой раной в течение десятилетий. Отныне проживающие в мире азербайджанцы гордятся своей исторической родиной. Страной, чей президент приложил титанические усилия для того, чтобы в Шуше зазвучал азербайджанский мугам, превратив освобождение Карабаха в одно из главных достижений нашей независимости.

Азербайджан предстал перед миром совершенно иной страной. Сумевшей в одиночку освободить свои земли, реализовать экономические проекты, несмотря на большое давление осуществить свою политическую волю и укрепить свой международный авторитет как независимого и надежного партнера.

Он сумел сделать так, чтобы взоры мира были обращены к Азербайджану. Маленькая страна показала миру пример также того, что она играет ведущую роль в борьбе с пандемией COVID-19, оказывая помощь государствам, чьи финансовые возможности не могут позволить приобрести вакцину для большинства своего населения.

Это только последние достижения многогранной и эффективной деятельности Ильхама Алиева. А ведь еще есть проведение «Евровидения-2012», Первых Европейских игр-2015, множества спортивных мероприятий международного значения, повсеместная пропаганда в мире достижений азербайджанского народа в сфере мультикультурализма и др.

Список достижений можно продолжить, но ясно одно – Ильхам Алиев живет и дышит Азербайджаном, став неделимой частью этого благодатного уголка мира.

Достигнутые Азербайджаном успехи являются результатом проводимой Ильхамом Алиевым успешной внутренней и внешней политики. И мы уверены, что независимый Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева пройдет успешный путь к главной цели – построению демократического, экономически развитого, правового государства!