Большинство новых случаев инфицирования коронавирусом во Франции приходится на штамм «омикрон». Об этом сообщило в четверг Национальное агентство общественного здравоохранения Франции, перелает ТАСС.

«В начале 52-й недели (с 27 декабря) 62,4% тестов показали профиль, соответствующий варианту «омикрон». При этом на 50-й неделе (с 13 декабря) на него приходилось только 15% случаев», — констатирует агентство.

По его данным, за минувшие сутки заболеваемость COVID-19 во Франции составила 206 243 новых случая. Это всего на 1,5 тыс. случаев меньше, чем днем ранее, когда был установлен абсолютный рекорд с начала пандемии в 208 тыс. случаев за 24 часа. Самая высокая заболеваемость (более 1 тыс. случаев на 100 тыс. жителей) отмечается в столичном регионе Иль-де-Франс, а также в регионах Прованс — Альпы — Лазурный Берег, Овернь — Рона-Альпы и на Корсике. Отмечается резкий рост заболеваемости в заморских территориях, в частности на Майотте (плюс 194%, до 113 случаев на 100 тыс. жителей) и в Гваделупе (плюс 220%, до 206 случаев на 100 тыс. жителей).