У 20% заболевших коронавирусом во Франции диагностируется штамм «омикрон».

Как передает # со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

Он отметил, что около 73 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом выявлено во Франции в понедельник. По словам представителя кабмина, эта цифра на 15% больше, чем показатель в прошлый понедельник, 13 декабря.

«После нескольких недель замедления эпидемия возобновляется с новой силой в нашей стране. Это, в частности, связано с распространением штамма «омикрон», — сказал Атталь журналистам.

«По актуальным прогнозам, на национальном уровне в 20% положительных тестов выявляется штамм «омикрон», — отметил он.

Представитель кабмина Франции подчеркнул, что этот штамм быстро распространяется, в том числе среди молодых людей от 20 до 40 лет.

Атталь призвал молодых людей сократить число встреч и при малейших подозрениях тестироваться на коронавирус.