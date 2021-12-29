Помимо обычных симптомов коронавирусного заболевания, штамм «омикрон» часто вызывает изменение мыслительных процессов. Об этом сообщает издание Express, ссылаясь на данные приложения ZOE, отслеживающего симптомы у болеющих COVID-19.

При этом указывается, что, в отличие от других штаммов, «туман в голове» при «омикроне» может возникнуть вскоре после инфицирования. Ученые предполагают, что подобные симптомы вызваны повреждением дыхательной, кровеносной, выделительной и других систем организма.

По данным разработчиков приложения, о появлении необычных симптомов сообщили почти 50% пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Один из характерных симптомов «омикрона» среди них — «затуманенное мышление».

Помимо этого, вероятно, что «омикрон» с гораздо большей вероятностью может иметь негативное влияние на память у заболевших.

«Такие, казалось бы, простые решения, как выбор между чаем или кофе, могут сбить с толку некоторых людей, в то время как у других могут возникнуть проблемы с кратковременной или долговременной памятью», — сообщается в исследовании Бангорского университета, изучающего связь между длительным течением Covid-19 и симптомом поражения мозга. (Газета.Ру)