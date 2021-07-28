«На армяно-азербайджанской государственной границе несколько дней наблюдается напряженность. В результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении среди военнослужащих азербайджанской стороны имеются погибшие и раненые. Нас беспокоят начавшиеся с минувшей ночи попытки ВС Армении вновь усугубить напряженность, случаи ранения людей.

Как передает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека в Азербайджанской Республике (омбудсмен) Сабина Алиева.

«Игнорирование армянской стороной режима прекращения огня на армяно-азербайджанской госгранице и использование крупнокалиберного оружия доказывает не только неуважение этой страны к миротворческому процессу, но и серьёзное препятствование этому процессу.

Угрозы территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках признанных на международном уровне границ недопустимы. Несмотря на то, что мы регулярно напоминаем о требованиях международного права и призывах к уважению прав человека, армянская сторона демонстрирует неуважение к условиям мира и сосуществования в регионе.

Еще раз приглашаем армянскую сторону приложить усилия для защиты жизни и здоровья людей, обеспечения мирного сосуществования, а международное сообщество — сделать необходимые призывы в этом направлении».