Олимпиада в Токио перенесена на 2021 год из-за коронавируса

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах согласился с предложением премьер-министра Японии Синдзо Абэ перенести Игры-2020 в Токио на следующий год.

Сегодня Абэ, Бах и глава оргкомитета Игр Есиро Мори провели телефонную конференцию, где обсудили вопрос переноса Олимпиады из-за пандемии коронавируса.

«Я предложил господину Баху отложить Игры на год. Он на 100% согласен со мной», – сказал Абэ.

Сегодня во второй половине дня состоится заседание Исполкома МОК, на котором будет вынесено официальное решение.

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа. Новые сроки проведения пока неизвестны, ранее власти Японии говорили о переносе турнира максимум на один год. (sports.ru)

| 2020-03-24T17:09:23+00:00 24 марта 2020, 17:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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