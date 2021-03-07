Около 9 тыс. военнослужащих азербайджанской армии вакцинированы от COVID-19

По приказу министра обороны в Азербайджанской Армии проводятся соответствующие мероприятия для защиты здоровья личного состава и обеспечения полной безопасности против COVID-19 в период пандемии.

Как передает АПА, в ответ на запрос о вакцинации личного состава армии против COVID-19 в Министерстве обороны сообщили, что Главное медицинское управление министерства контролирует профилактические мероприиятия, проводимые в воинских частях.

С целью защиты здоровья военнослужащих с 16 февраля начата их вакцинация.

Вакцинация личного состава воинских частей Бакинского гарнизона проводится в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил, а вакцинация военнослужащих воинских частей, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях – в соответствующих военно-медицинских учреждениях.

На сегодняшний день против COVID вакцинированы около 9 тыс. военнослужащих.