Около 200 человек заразились норовирусом в казино в США

Не менее 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском Лейк-Чарльзе в штате Луизиана, сообщает местный телеканал WVUE.

Речь идет о произошедшей на прошлой неделе вспышке заболевания в казино L’Auberge.

Медики отметили, что вирус очень заразен.

Норовирус (другие названия – вирус Норуолк (Норфолк) – назван так в честь города, где был в 1972 году впервые выделен) является одной из самых распространенных причин желудочно-кишечных инфекций вирусного происхождения.

Норовирус отличается высокой заразностью и устойчивостью, способен вызывать целые эпидемии. Вирус передается от человека к человеку. Начинается как ОРВИ, основные симптомы – головная боль, рвота или тошнота.

Иммунитет после перенесенной инфекции не стойкий, сохраняется от полугода до двух лет, в течение этого времени можно заболеть другим штаммом норовируса.

| 2020-02-08T10:33:39+00:00 8 февраля 2020, 11:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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