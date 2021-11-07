Около 20 человек погибли в результате крупного ДТП в Мексике.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает издание Milenio.

«По меньшей мере 18 человек погибли в результате столкновения автомобилей на трассе Мехико — Пуэбла», — отмечает СМИ.

По предварительным данным, у грузовика, двигавшегося на большой скорости, отказали тормоза, и он протаранил несколько машин, которые стояли перед шлагбаумом в очереди на оплату проезда по дороге.

Десять автомобилей загорелись. Люди погибли в пожаре, пишет издание.