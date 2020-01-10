Огтай Гюльалыев вновь перенес хирургическу операцию

Правозащитник Огтай Гюльалыев, находящийся в коме в результате черепно-мозговой травмы, полученной в ДТП, вновь был прооперирован.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в соцсети Facebook написал сын правозащитника Али Гюльалыев.

По его словам, операция длилась три часа.

«По словам врача Мехти Сасани, к счастью, операция прошла успешно. Для удаления избыточной жидкости в правом полушарии мозга установлен шунт. В настоящее время его состояние стабильное.

Надеемся на Аллаха, что эта операция поможет моему отцу выйти из нынешнего положения!», — сказал Али Гюльалыев.

Напомним, что по поручению Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, с четвертого декабря Фонд оказывает в лечении Огтая Гюльалыева надлежащую помощь. В настоящее время его лечение продолжается в Американской клинике Стамбула.