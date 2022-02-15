Специальность педагога по ряду причин пользуется неизменным спросом у молодежи. Но не все, кто получил педагогическую специальность, сможет применить полученные знания на практике. Так, лица, получившие степень магистра по педагогической специальности, отличной от их специальности в бакалавриате, не могут участвовать в конкурсе по приему на работу учителей (ПРУ), сообщает АПА. На этапе приема документов в электронном формате по приему на работу учителей принимаются обращения кандидатов, чье базовое образование (бакалавриат) относится к специальности «преподавание». Отмечается, что данные лица получают право на участие в тестовых экзаменах конкурса.

Эксперт в области образования Надир Исрафилов, комментируя # данное сообщение, напомнил, что двухступенчатое высшее образование в нашей стране было введено после присоединения к Болонскому процессу. Это был шаг к интеграции отечественного образования с европейским. В советское время в Азербайджане, как и по всему Союзу, была другая система высшего образования, и в большинстве вузов учились 5 лет. В медицинском институте срок обучения составлял 6-7 лет, в педагогическом – 4.

«Что касается сегодняшнего двухступенчатого образования, то бакалавриат дает профессиональное образование, а магистратура готовит к научной деятельности. Так, если человек окончил бакалавриат по педагогике, он имеет право работать учителем в средней школе, а магистры должны идти в науку. Сейчас учителей в стране в 3 раза больше, чем нужно. Основное высшее образование – это все-таки бакалавриат, потому то, что в конкурсе могут участвовать именно те, кто имеет соответствующее образование в рамках бакалавриата, закономерно», – говорит эксперт.

Он также подчеркнул, что подбору учителей нужно уделять особое внимание. Многие учителя не могут управлять классом и постоянно появляются сообщения о тех или иных происшествиях в школе. Для того, чтобы работать в школе, недостаточно ответить на тесты. Надо проверить и психическое состояние, и то, насколько человек готов быть учителем.

По его словам, сейчас в стране беспрерывное образование. Можно поступить в вуз в любом возрасте, поменять профессию. Некоторые сначала получают одну специальность, потом решают продолжить образование по другой. Но порой, в результате из него получается неустойчивый специалист, который не разбирается ни в той, ни в другой сфере.

Исрафилов также отметил, что у нас магистратура и бакалавриат понимаются многими неправильно. Те, кто оканчивают бакалавриат и собираются устроиться на работу, часто сталкиваются с тем, что работодатели предпочитают нанимать тех, кто окончили магистратуру. А бакалавриат ими воспринимается практически так же, как техникумы, колледжи.

Эксперт считает, что на магистратуру надо выделять меньше плановых мест. Туда должны идти только те, кто действительно хочет заниматься научной деятельностью.

«Магистратура равноценна бывшей аспирантуре. В советское время ни один аспирант без работы не остался, их специально готовили. А у нас сейчас выпуск магистров поставлен на поток, как будто это конвейер» – подчеркнул он.

Эксперт в области образования Сабина Алиева считает, что проблема в том, что в стране нет связи между министерством образования и министерством труда и социальной защиты населения. Не делаются прогнозы по поводу необходимого количества представителей той или иной профессии. Минобразования выпускает большое количество специалистов, но не все они могут быть обеспечены работой. У нас несколько высших учебных заведений выпускает много педагогов, которые потом не могут трудоустроиться. Вероятно, потому и вводятся некоторые ограничения.