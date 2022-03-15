До старта европейского песенного конкурса «Евровидение» — 2 месяца. Страны – участники определились со своими конкурсантами, Россию из конкурса исключили, а в Азербайджане изо дня на день ждут песню, с которой наш избранник, певец Надир Рустамли, выступит на сцене в Турине, Италия.

Напомним, что наш певец выступит в первой части второго полуфинала.

Руководитель азербайджанской делегации конкурса «Евровидение», известный композитор Иса Меликов сообщил, что в этом году на отбор представлены более 300 песен, и подчеркнул, что жюри, как всегда выберет самую красивую и профессиональную композицию.

По традиции, за два месяца до конкурса, в игру вступают букмекеры: начинается прием ставок и активно делаются прогнозы на победителей.

Турин примет участников евросонга под лозунгом «The sound of beauty». Полуфиналы конкурса пройдут 10 и 12 мая, финал — 14 мая.

Армению в этом году представит 21-летняя Роза Лин. Песня будет представлена 19 марта.

Теперь о фаворитах.

Фанаты конкурса на данном этапе хором голосуют за Украину, которую представит группа Kalush Orchestra с песней «Stefania».

Колыбельная в стиле этно хип-хоп, — так характеризуют композицию фанаты конкурса, считающие песню безусловным лидером предстоящего конкурса.

Несмотря на это, до последнего времени участие Украины было под вопросом, однако сегодня украинская делегация сделала заявление, подтвердив свое участие в конкурсе:

«Украина, примет участие в конкурсе «Евровидение. Несмотря на боевые действия, группа Kalush Orchestra запишет свое выступление в безопасном месте, которое будет отправлено организаторам песенного конкурса», — говорится в сообщении.

При этом не исключается, что группа сможет выехать в Италию и исполнить свою композицию вживую, однако, как подчеркивается в сообщение, такой вариант возможен при полном прекращении военных действий в стране.

«В случае победы Украины до мая – группа выступит вживую в Италии», — цитирует # сообщение страницы «Евровидение – Украина».

Согласно данным портала EurovisionWorld, ежегодно публикующим топ ставок конкурса «Евровидение» согласно крупнейшим букмекерским конторам, в этом году победа в песенном состязании достанется Украине.

При этом, напомним, ряд стран, включая Азербайджан, еще не представил свои конкурсные композиции.

А потом, ставки, конечно же, еще могут измениться.

Вместе с Украиной на данный момент лидируют Италия, которую представит дуэт «Mahmood & Blanco» с лирической композицией «Brividi», и Швеция (Cornelia Jakobs с песней Hold Me Closer).

Азербайджан, по прогнозам EurovisionWorld, на данный момент занимает 15 место, Армения – 20.