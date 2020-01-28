Оглашено количество выданных в прошлом году въездных виз

По итогам 2019 года было выдано более 920 тысяч ASAN Visa.

Об этом сообщил Trend председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев («Служба ASAN») на пресс-конференции по итогам 2019 года.

По словам председателя Агентства, до сих пор выдано всего 1,878 миллиона виз, из которых 619,249 тысячи — в аэропорту.

«По сравнению с 2018 годом показатели по обращениям 2019 года увеличились до 37 процентов», — отметил председатель Агентства.

«За 2019 год показатель по обращениям составил 929,892 тысячи», — подытожил Мехтиев.

| 2020-01-28T13:57:01+00:00 28 января 2020, 15:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss