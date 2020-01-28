Оглашено количество выданных в прошлом году въездных виз

По итогам 2019 года было выдано более 920 тысяч ASAN Visa.

Об этом сообщил Trend председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев («Служба ASAN») на пресс-конференции по итогам 2019 года.

По словам председателя Агентства, до сих пор выдано всего 1,878 миллиона виз, из которых 619,249 тысячи — в аэропорту.

«По сравнению с 2018 годом показатели по обращениям 2019 года увеличились до 37 процентов», — отметил председатель Агентства.

«За 2019 год показатель по обращениям составил 929,892 тысячи», — подытожил Мехтиев.