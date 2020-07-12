Официальная статистика выявила падение зарплат в текущем году

Госкомстат констатирует рост среднемесячной номинальной зарплаты в текущем году по сравнению с прошлогодними показателями. В то же время сравнительный анализ статистических данных проливает свет на регрессивную динамику – номинальная зарплата в текущем году неуклонно снижается.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 июня 2020 года составила 728,9 манатов ($428,8 по текущему курсу — ред.), что на 24,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили # в Госкомстате. Однако в мае, по сравнению с июнем, зарплата была больше и составляла 736,2 манатов ($433 по текущему курсу).

«Среднемесячная заработная плата в Азербайджане неуклонно снижается, — сообщил # учетный-экономист Губад Ибадоглу. – Это можно наблюдать из данных официальной статистики за последние три месяца».

Действительно, по информации Госкомстата, среднемесячная заработная плата в Азербайджане в январе-мае составила 728,9 маната, в январе-апреле — 736,2 маната, в январе-марте — 744,5 маната. Т.е. за первые 5 месяцев вознаграждение азербайджанцев за труд стало на 7,3 маната меньше, чем за первые четыре месяца этого года, и на 15,6 маната меньше, чем за первые 3 месяца.

А ведь речь идет о показателях падения зарплат, основанных на официальных данных, подчеркнул экономист: «Насколько мне известно, имеются серьезные сокращения в неофициальных платежах, которые намного больше официально заявленных. По имеющимся данным, многие правительственные учреждения, а также правоохранительные органы и даже Государственная нефтяная компания резко понизили неформальные сверхурочные».

По его словам, в условиях пандемии, когда семейные расходы возросли, особенно в связи с ростом цен на продукты питания и лекарства, падение заработной платы ухудшило условия жизни даже работающих граждан. На этом фоне растет количество безработных, что также усугубляет социально-экономическую ситуацию в стране. Возвращаясь к сумме в 728,9 манатов, понятно, что эти данные не отражают реальной ситуации в стране.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в отчетном периоде исчисляется на основании сведений, полученных от организаций, делением фонда начисленной заработной платы работников на среднесписочную численность работников и на количество месяцев. Здесь особое внимание уделяем тому, что в статистическую зарплату помимо премий и прочих выплат входят еще и налоги. То есть, она изначально ниже, чем та, что попала нам на руки. Но и это еще не весь фокус. Главная заковырка заключается в том, в реальности даже эту среднюю зарплату получает лишь часть населения, а у остальных она гораздо ниже.

«Госкомстат выводит усредненную цифру по всем отраслям, тогда как средняя зарплата по стране не превышает 300 манатов», — сказал в комментариях # экономист Ровшан Агаев. Для наглядности эксперт предлагает приглядеться к средней оплате за труд в большинстве сфер экономики. К сожалению, местное статистическое ведомство не информирует о зарплатах в каждой отдельно взятой отрасли, и по этой причине сложно подсчитать наверняка количество тружеников, получающих больше 700 манатов в месяц.

Наконец, в мире существует несколько видов статистических средних зарплат. Есть среднеарифметическая, а есть медианная, которая предполагает, что половина людей получает больше этой суммы, а другая половина – меньше. И это совсем разные цифры, более похожие на реальные, говорит экономист. Однако местная статистика использует именно номинальный показатель.