ОЕСD: Карантинный режим помог Азербайджану снизить распространение COVID-19

Более жесткие карантинные меры помогли странам Южного Кавказа замедлить распространение COVID-19. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (OECD)  «COVID-19: кризисный ответ в странах Восточного партнерства».

В докладе отмечается, что после начала пандемии коронавируса нового типа страны Восточного партнерства быстро приняли меры, направленные на его сдерживание.

«Учитывая их близость к Ирану, Азербайджан, Армения и Грузия ввели ограничения на поездки и общественные собрания, а также закрыли школы. Однако распространение COVID-19 в регионе побудило большинство стран Восточного партнерства объявить более жесткие карантинные меры, а в некоторых случаях и чрезвычайное положение»,- пишут авторы.

| 2020-04-25T12:55:30+00:00 25 апреля 2020, 13:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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