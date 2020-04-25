ОЕСD: Карантинный режим помог Азербайджану снизить распространение COVID-19

Более жесткие карантинные меры помогли странам Южного Кавказа замедлить распространение COVID-19. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) «COVID-19: кризисный ответ в странах Восточного партнерства».

В докладе отмечается, что после начала пандемии коронавируса нового типа страны Восточного партнерства быстро приняли меры, направленные на его сдерживание.

«Учитывая их близость к Ирану, Азербайджан, Армения и Грузия ввели ограничения на поездки и общественные собрания, а также закрыли школы. Однако распространение COVID-19 в регионе побудило большинство стран Восточного партнерства объявить более жесткие карантинные меры, а в некоторых случаях и чрезвычайное положение»,- пишут авторы.