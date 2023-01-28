Среди погибших в результате теракта в Восточном Иерусалиме оказался гражданин Украины. Об этом сообщается на странице в Facebook украинского посольства в Израиле.

«С печалью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданин Украины. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и молимся за полное выздоровление раненых», — указано в сообщении.

Семь человек погибли, еще 10 получили ранения в результате теракта возле синагоги в районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме. По данным The Jerusalem Post, стрельбу устроил житель арабского района Шуафат, он был убит полицией при попытке бежать. Отмечается, что силовики не приезжали на место происшествия более 20 минут, по словам одного из служителей синагоги, правоохранители не поверили сообщениям о теракте. Ответственность за теракт в Международный день памяти жертв Холокоста взяло на себя исламистское движение ХАМАС.