Один из подозреваемых в заражении коронавирусом выписан из бакинской клиники

В данный момент в отделении инфекционных заболеваний Клинического медцентра находятся 6 человек, говорится в совместном сообщении пресс-служб Минздрава и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию, сообщает в четверг Trend.

«Серьезных проблем со здоровьем у пациентов не выявлено. Врачебное наблюдение продолжается. Эти люди находились в городах Китая, где не был зарегистрирован коронавирус. У них не было контактов с больными лицами. Они прибыли в Азербайджан транзитными авиарейсами из Стамбула, Дубая и Москвы. Те, кто приезжает из регионов, где зафиксирован вирус, содержатся в специально выделенном медицинском учреждении. По информации данного медицинского учреждения, никаких проблем в их самочувствии не выявлено. По окончанию карантина они также будут выписаны», — отмечается в сообщении.

Отметим, что по информации, распространенной накануне, в вышеуказанное медучреждение были помещены семь человек.