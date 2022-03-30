Пользователи умных часов Apple Watch Series 7 пожаловались на то, что после обновления до watchOS 8,5 их устройства не заряжаются с привычной скоростью, сообщает Gizmochina.

Во время презентации осенью 2021 года Apple заявляла, что быстрая зарядка Apple Watch 7 с 0 до 80% идет примерно 45 минут, что на 33% быстрее, чем у прошлой модели. Однако после очередного обновления скорость зарядки умных часов упала — восполнение аккумулятора на 5% занимает 15-20 минут. Некоторые пользователи утверждают, что их часы заряжаются на 5% на протяжении целого часа.

Изначально предполагалось, что пострадали только пользователи, заряжающие свои Apple Watch сторонним аксессуаром Belkin BoostCharge Pro. Однако сообщается, что жалобы поступают даже от владельцев оригинальной магнитной зарядки от Apple.

На данный момент компания из Купертино никак не прокомментировала жалобы владельцев Apple Watch Series 7, поэтому портал Gizmochina рекомендует пока не обновляться до версии watchOS 8,5.