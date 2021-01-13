Очередная встреча глав МИД Азербайджана, Пакистана и Турции состоится в Турции

Очередная трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджанской Республики, Исламской Республики Пакистан и Турецкой Республики состоится в Турции.

Как сообщает АПА, это отражено в Исламабадской декларации второй трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджанской Республики, Исламской Республики Пакистан и Турецкой Республики.

Согласно документу, министры договорились о ежегодном созыве трехсторонних встреч на регулярной основе в алфавитном порядке, а также о проведении в 2022 году в Турции третьего заседания трехсторонних встреч в согласованные даты.

| 2021-01-13T21:49:40+04:00 13 января 2021, 22:35|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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