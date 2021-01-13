Очередная встреча глав МИД Азербайджана, Пакистана и Турции состоится в Турции

Очередная трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджанской Республики, Исламской Республики Пакистан и Турецкой Республики состоится в Турции.
Как сообщает АПА, это отражено в Исламабадской декларации второй трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджанской Республики, Исламской Республики Пакистан и Турецкой Республики.
Согласно документу, министры договорились о ежегодном созыве трехсторонних встреч на регулярной основе в алфавитном порядке, а также о проведении в 2022 году в Турции третьего заседания трехсторонних встреч в согласованные даты.