Интервью # с активисткой азербайджанской диаспоры Швеции Анелей Исаевой:

— Расскажите, пожалуйста, о себе.

— Я родилась и выросла в городе Гусар. Какое-то время моя семья проживала в России, но в основном мое детство прошло в Гусаре. После окончания средней школы я поступила в Бакинский государственные университет на факультет географии.

В студенческие годы я активно работала в экологических организациях и принимала участие в мероприятиях. Меня всегда интересовали вопросы охраны окружающей среды и устойчивого развития. Я даже представляла Баку на двух крупных международных воркшопах в Германии и Румынии.

В 2008 году я уехала на год в Финляндию на стажировку в одно социально-экологическое альтернативное поселение. После стажировки мне предложили там же работу, и я осталась в Финляндии на четыре года. Эта страна мне очень понравилась. Позже я встретила своего шведского мужа, вышла замуж и переехала жить в Швецию, и вот уже 11 лет живу здесь. В Швеции я продолжила свое образование, получила диплом эколога университета Уппсалы, после поступила в магистратуру в Стокгольмский университет на факультет городского и регионального планирования. Во время учебы я проходила практику, а после продолжила работать в Государственном Геотехническом Институте. Здесь я работала в двух крупных научных проектах, направленных на изучение перспектив и стратегий дальнейшего развития шведских городов, расположенных на береговой линии, которые находятся в зоне риска влияния климатических изменений. После Геотехнического института мне предложили работу в университете Лунда. Тут я также работаю в рамках одного научного проекта по укреплению и защите береговой линии региона Сконе в южной Швеции. На днях мы, кстати, выпустили научную статью в Nordic Journal of Botany.

— Насколько в Финляндии и Швеции наслышаны об Азербайджане?

— В первые годы моего пребывания в Финляндии, а после в Швеции очень мало людей знало об Азербайджане. Конечно кто-то слышал об этой стране, но очень многие путали с Афганистаном. Приходилось постоянно объяснять местоположение страны, показывать на карте. Очень многие думали, что Азербайджан расположен в Центральной Азии на границе с Китаем.

После проведения в Баку «Евровидения-2011» очень многие уже узнали об Азербайджане. Тем более, что на этом конкурсе выиграла представительница Швеции. Многие шведы удивлялись, когда я им рассказывала про братьев Нобель, о том, что в Нобелевской премии есть часть капитала от нефтяных богатств Азербайджана.

Полагаю, что все проводимые в Баку крупные международные мероприятия и туристические проекты не проходят без следа. В мире начинают узнавать об Азербайджане, искать на карте и читать информацию о стране. В этом также большую роль играет азербайджанская диаспора. На ее плечи возложена задача по распространению имиджа Азербайджана, его культуры и истории.

Я привозила с собой гостей из Финляндии и Швеции, чтобы они увидели мою родину своими глазами. В научных кругах Швеции через нас-выходцев из Азербайджана, работающих в различных университетах и институтах, а таких немало здесь, уже многие знают о нашей стране.

— Что вы можете сказать об азербайджанской диаспоре Швеции?

— У азербайджанской диаспоры в Швеции есть несколько организаций, самой крупной и влиятельной из которых является Конгресс Азербайджанцев Швеции (КАШ). КАШ проводит многочисленные общественные и политические мероприятия для пропаганды Азербайджана. В Швеции есть также азербайджанский театр, мы также активно сотрудничаем с диаспорами Финляндии, Норвегии и Дании.

Я являюсь руководителем ассоциации «Шахдаг», входящей в КАШ. Это своего рода филиал КАШ. В настоящее время мы работаем над двумя крупными проектами по интеграции новоприбывших азербайджанцев в шведское общество, а также организации недели открытых дверей Азербайджана, где будет представлена культурная жизнь Азербайджана, наша кухня, традиции и т.д.

В Швеции многие азербайджанцы добились значимых успехов во многих сферах. Это известные врачи, юристы, спортсмены, управленцы и педагоги.

— Интересовались ли вашими проектами в Азербайджане?

— К сожалению, у меня не было никакой возможности сотрудничать с научными кругами Азербайджана, но я бы очень этого хотела. Тем более, что те вопросы, которыми я занимаюсь очень актуальны для береговой линии Каспия, Куры и других крупных водных бассейнов. Я надеюсь, что мои знания и опыт внесут вклад в охрану окружающей среды Азербайджана. В настоящее время по всему миру остро стоят экологические вопросы.