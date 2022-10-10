Сегодня мне вспомнился «Обыкновенный фашизм» — советский, двухсерийный, публицистический документальный фильм режиссёра Михаила Ромма, снятый на киностудии «Мосфильм» и вышедший на экраны в 1965 году. Фильм рассказывает об истории и идеологии фашизма, зарождении явления в Италии, дальнейшем распространении его в Испании и других странах Европы, но главный акцент сделан на тоталитарной системе и преступлениях нацистской Германии в годы Второй мировой войны.

Вспомнился потому, что в понедельник, 10 октября, Украина подверглась массированной ракетной атаке со стороны ВС России. Взрывы прогремели в нескольких украинских городах, в том числе и в Киеве. В результате ракетной атаки по Киеву погибли, по меньшей мере, 8 человек, 30 получили ранения. Эта цифра, увы, будет расти. Ибо не видно конца и края преступлениям, на которые готова идти Россия.

Причем, она не просто их совершает. Она бравирует этим. Вот и президент России Владимир Путин заявил, что обстрелы украинских городов утром 10 октября стали «ответом на теракт на Крымском мосту в Керченском проливе». Об этом он сказал в ходе оперативного заседания Совета безопасности РФ. «Сегодня утром по предложению Минобороны и по плану Генштаба нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины», — заявил Путин.

Удар он назвал ответом на действия Киева: по его утверждению, спецслужбы Украины «осуществили три теракта в отношении Курской АЭС» и «пытались подорвать «Турецкий поток». По словам Путина, в случае продолжения украинских «терактов» ответы «по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых России». Иными словами, Путин обещал и дальше бомбить мирные украинские города.

Тут имеет смысл уточнить, что во время ракетного обстрела Украины утром 10 октября одна из российских ракет упала неподалеку от посольства Румынии в Киеве. Об этом сообщил глава МИД Румынии Богдан Ауреску в Twitter. По словам министра, одна из ракет взорвалась в 850 метрах от посольства Румынии, которое находится на улице Михаила Коцюбинского в центре города. Персонал посольства в этот момент находился в убежище.

«Я решительно осуждаю ракетные удары РФ по гражданским объектам в центре Киева и других украинских городах, что является вопиющим нарушением международного гуманитарного права и привело к гибели людей», – говорится в сообщении Ауреску. Кроме того от атаки пострадал визовый отдел посольства Германии в Киеве, который находится в бизнес-центре 101 Tower по улице Льва Толстого.

Фотографии здания, в котором вылетели стекла, опубликовал в Twitter бывший глава Фонда Генриха Белля в Киеве Сергей Сумленный. Он отметил аккаунты канцлера Германии Олафа Шольца, главы МИД Анналены Бербок и министерства обороны Германии и задал вопрос: «Будет ли какая-то реакция? Может, каких-нибудь «Леопардов» отправить для проверки ситуации на месте?».

Злая ирония. Иного тут просто не может быть. Особенно, если вспомнить о позорной роли, которую сыграли два экс-канцлера ФРГ Шредер и Меркель в усилении России, в создании условий для тотальной зависимости Европы от ее нефти и газа. Шредер, кстати, официально сидел на зарплате в России. Какие мотивы двигали и движут сейчас Меркель, еще предстоит узнать в будущем.

Пока же мир в очередной раз убедился, что никакие переговоры с Россией невозможны. Именно эту идею в последнее время пытались продвинуть политики из разных стран и разного уровня. Надеюсь, что хотя бы сейчас они осознали всю бесполезность и неуместность своих предложений. А тем временем, в парламенте Эстонии обсудят признание России страной-террористом после массированных ракетных атак РФ по Украине.

Об этом сообщил глава комитета парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон в Twitter. «Завтра парламент Эстонии представит резолюцию, в которой российский режим будет назван террористическим. Пожалуйста, поддержите нас!» — написал он. Уверен, что эта резолюция будет принята. Сначала в парламенте Эстонии, затем в парламентах Литвы и Латвии, а далее Россию признают страной-террористом многие страны Запада. И это будет правильно. Потому, что то, что мы сейчас видим — обыкновенный фашизм.