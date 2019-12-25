Объявлен прогноз погоды на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 26 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами будет туман, изморось. Южный ветер во вторую половину дня перейдет в северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-8, днем 13-17 градусов тепла, в Баку ночью будет 6-8, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится от 757 мм до 754 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 55-65%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако, ночью и вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди, снег. На некоторых территориях будет туман. Прогнозируется западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью будет 0-5, днем 7-12 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 26 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.