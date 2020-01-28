Обвинение против Нетаньяху подали в суд

Обвинение против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подано в Окружной суд Иерусалима, сообщает израильский телеканал Arutz 7.

Во вторник израильский премьер-министр отозвал из кнессета запрос о предоставлении ему парламентской неприкосновенности по возбужденным против него трём уголовным делам. Впервые в истории Израиля подсудимый премьер-министр будет не просто участвовать в парламентских выборах во главе партии власти «Ликуд», но и претендовать на право сформировать и возглавить следующее правительство.

«Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит во вторник представил обвинительное заключение против израильского премьер-министра Нетаньяху иерусалимскому суду», — сообщает телеканал.

| 2020-01-28T16:59:41+00:00 28 января 2020, 21:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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