Обсуждается прокладка железной дороги в Ханкенди, Ходжалы и Агдам

Азербайджанские железные дороги обсуждают строительство новой ветки железной дороги в Ханкенди, Ходжалы и Агдам – ветки Евлах-Ханкенди.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Натаван Байрамова, протяженность новой линии составит 104 километра.

Она будет состоять из станций Евлах (конечная) – Барда (расстояние между станциями — 32 километра) — Кёчарли (12 километров) — Тязякенд (7 километров) — Агдам (26 километров) – Аскеран (14 километров) — Ходжалы (8 километров) – Ханкенди (5 километров, конечная).