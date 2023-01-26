Правительство Армении несет ответственность в отношении правонарушений, совершенных в отношении азербайджанцев, в том числе, за устранение последствий нарушения прав собственности.

Как передает #, об этом говорится в Концепции Возвращения в Западный Азербайджан.

Отмечается, что правительство Армении должно обеспечить возврат имущества и общинных земель, принадлежащих азербайджанцам, выплатить компенсацию за имущественный ущерб и убытки, причиненные воспрепятствованием использованию имущества. Правительство Армении должно оплатить все расходы, связанные с восстановлением прав собственности азербайджанцев, и принять другие необходимые меры.