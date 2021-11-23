По информации врача-члена консилиума Сандро Цискаридзе, общая тенденция в состоянии здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили позитивная, однако остаются определенные неврологические нарушения. Об этом, как передает «Грузия-Онлайн», Цискаридзе сообщил журналистам.

Как отметил Цискаридзе, состояние пациента постепенно должно улучшаться.

«О деталях не могу говорить, поскольку это специфические медицинские детали, обсуждать которые в широкой аудитории неэтично. Общая тенденция позитивная, однако, остаются определенные неврологические нарушения, для устранения которых, разумеется, нужно время», — заявил Сандро Цискаридзе.

Что касается судебного процесса Саакашвили, который должен пройти через несколько дней, Цискаридзе не может прогнозировать, сможет ли экс-президент присутствовать на судебном заседании, исходя из его состояния здоровья.

«В эту минуту об этом говорит невозможно. Я отметил, что каждый день мы в ожидании изменений, поэтому заранее прогнозировать что-либо нельзя», — заявил Цискаридзе.

Если состояние здоровья Саакашвили позволяет, он должен присутствовать на суде, пусть даже удаленно. Об этом, в свою очередь, заявила Народный защитник Грузии Нино Ломджария.

По его словам, очень важно личное или удаленное присутствие Саакашвили на судебном заседании.

«Будет очень важно присутствовать лично или удаленно, чтобы процесс был открытым и общество могло наблюдать за процессом онлайн, даже по телевидению. То есть процесс должен быть публичным, как того требует Страсбургский суд при возбуждении уголовного дела в отношении любого лица», — заявила Нино Ломджария.