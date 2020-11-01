ОБСЕ назвала парламентские выборы в Грузии справедливыми — оппозиция несогласна

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в воскресенье, 1 ноября, назвала парламентские выборы, прошедшие накануне в Грузии, соревновательными, указав, что основные свободы в ходе выборов в целом соблюдались. В то же время ОБСЕ отметила, что есть сообщения о случаях давления на избирателей, и констатировала размывание черты между правящей партией и государством, которое, по ее словам, «уменьшило доверие общества к некоторым аспектам избирательного процесса».

Согласно результатам обработки почти 95 процентов избирательных бюллетеней, победу на выборах одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 48,12 процента голосов. В то же время крупнейшая в Грузии оппозиционная партия — «Единое национальное движение» (ЕНД) — получила 26,94 процента голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия.

Между тем сторонники оппозиционных партий собрались на митинг у здания парламента в центре Тбилиси, требуя признать недействительными парламентские выборы 2020.

На проезжей части проспекта Руставели собралось несколько тысяч человек. Они не согласны с официальными результатами ЦИК, согласно которым правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» набирает более 48% голосов избирателей.

В настоящее время на акции выступают представители молодежного крыла партий, также там находятся лидеры почти всех оппозиционных партий, которые прошли в парламент, кроме «Альянса патриотов» и партии «Граждане».