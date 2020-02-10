Обнародованы протоколы по итогам голосования в 119 избирательных округах

Опубликованы протоколы об итогах голосования по 119 избирательным округам на внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджана.

Протоколы размещены на сайте Информационного центра Центральной избирательной комиссии https://www.infocenter.gov.az/archive/millimeclis2020.aspx?i=2)»>https://www.infocenter.gov.az/archive/millimeclis2….

Протоколы по шести округам — 3-го Хатаинского избирательного округа № 35, Сумгайыт-Хызынского избирательного округа № 44, 2-го Сумгайытского избирательного округа № 42, Астаринского избирательного округа № 77, Кельбаджарского округа №123 и Зангилан-Губадлинского округа № 125 еще не опубликованы.(report)