За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 376 человек.

Как сообщили # в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 118, вторую дозу получил 101 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 134, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 23 человека.